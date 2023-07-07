Події

09:13 07.07.2023

Українські війська мають успіх у наступі біля Кліщіївки на бахмутському напрямку - спікер Генштабу ЗСУ

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Українські війська мають успіх у наступі біля Кліщіївки на бахмутському напрямку - спікер Генштабу ЗСУ

На бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії, мають успіх біля Кліщіївки, повідомив спікер Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.

"У районі Кліщіївки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Тут тривають важкі бої", - наводить слова Ковальова Military Media Center у телеграм-каналі.

Українські воїни на північ і південь від міста Бахмут продовжують чинити тиск на противника, вибивають із раніше захоплених рубежів.

 

Теги: #генштаб_зсу

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