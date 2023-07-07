У Держдепі заявили, що США не вели таємних переговорів із РФ

Адміністрація Джозефа Байдена не санкціонувала та не підтримувала таємні зустрічі, які колишні чиновники національної безпеки США проводили з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, повідомляє агентство Reuters.

"Адміністрація Байдена не санкціонувала ці дискусії. І як ми неодноразово говорили, нічого про Україну без України", - сказав речник Держдепу.

Він також зазначив, що США і надалі надаватиму зброю ЗСУ, щоб українці "могли вести переговори з позиції сили, коли вважатимуть, що час настав".