Події

06:25 07.07.2023

У Держдепі заявили, що США не вели таємних переговорів із РФ

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У Держдепі заявили, що США не вели таємних переговорів із РФ

Адміністрація Джозефа Байдена не санкціонувала та не підтримувала таємні зустрічі, які колишні чиновники національної безпеки США проводили з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, повідомляє агентство Reuters.

"Адміністрація Байдена не санкціонувала ці дискусії. І як ми неодноразово говорили, нічого про Україну без України", - сказав речник Держдепу.

Він також зазначив, що США і надалі надаватиму зброю ЗСУ, щоб українці "могли вести переговори з позиції сили, коли вважатимуть, що час настав".

Теги: #рф #україна #переговори #госдеп_сша

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