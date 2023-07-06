Це впровадження російської агентури в глобальні офіси? - Подоляк про заяву "Humans Right Watch"

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував правозахисну організацію "Humans Right Watch", яка раніше обвинуватила Україну у використанні касетних боєприпасів.

"Лише вдумайтеся: абсолютно божевільні російські головорізи вторгаються в Україну, розв'язуючи жорстоку війну геноцидного типу, вбиваючи цивільне населення, влаштовуючи публічні страти, ґвалтуючи жінок, викрадаючи дітей, атакуючи великі міста крилатими ракетами... Водночас поруч стоїть "правозахисна організація"... і обвинувачує український народ у тому, що він недостатньо роззброїв себе за підсумками міжнародних конвенцій 2005 року. і Будапештського меморандуму", - написав він у четвер у твіттері.

"Ба більше, "правозахисники" розв'язують агресивну лобістську кампанію... ні, не щодо виключення Росії з ООН - щодо зриву надання зброї Україні. Це що, прикол? Пранк? Чи інвазія російської агентури в різні глобальні "офіси" остаточно знищила моральні імперативи?" - написав також він.