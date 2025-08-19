Інтерфакс-Україна
12:34 19.08.2025

Українські правозахисники звернулися до ООН через системні порушення РФ прав українців в окупації

Українські правозахисники звернулися до Комітету ООН з економічних, соціальних та культурних прав у межах розгляду чергового періодичного звіту Росії на 78-й сесії в Женеві через системні порушення прав українців в окупації.

Відповідне подання сформували Регіональний центр прав людини, Українська мережа за права дитини та БФ "Голоси дітей".

Як повідомляє пресслужба Регіонального центру прав людини, у поданні задокументовано системну політику РФ, спрямовану на знищення української ідентичності, культури та способу життя.

Правозахисники виокремили сім напрямів порушень: депортація, примусове переміщення та насильницька передача українських дітей у російські сім’ї; знищення української освіти; мілітаризація та індоктринація дітей; привласнення культурної спадщини; використання культурних інституцій для пропаганди та виправдання війни; колонізація окупованих українських територій через переселення громадян РФ; масове протиправне вилучення приватної власності.

"Такі дії порушують норми Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права, міжнародного гуманітарного права і можуть становити воєнні злочини", - зазначається в повідомленні.

Правозахисні організації закликали Комітет включити до своїх заключних зауважень до РФ такі рекомендації: створити міжнародний механізм повернення всіх викрадених дітей; припинити мілітаризацію та політизацію освіти; відновити доступ до української мови й культури; повернути викрадені культурні цінності українським інституціям; зупинити колонізацію територій громадянами РФ; повернути незаконно конфісковане майно власникам; виконати рішення ЄСПЛ та інші міжнародні зобов’язання щодо Криму та війни в Україні.

Правозахисники також закликали Комітет ініціювати резолюцію Генеральної Асамблеї ООН із засудженням мілітаризації та індоктринації дітей, що є серйозним порушенням прав дитини під час збройного конфлікту.

