Інтерфакс-Україна
Події
20:59 22.07.2025

Центр громадянських свобод закликав президента України ветувати прийнятий Радою закон щодо НАБУ і САП

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Центр громадянських свобод закликав президента України ветувати прийнятий Радою закон щодо НАБУ і САП

Лауреат Нобелівської премії миру 2022 року правозахисна організація Центр громадянських свобод закликала президента України Володимира Зеленського ветувати прийнятий Верховною Радою закон щодо Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованної антикорупційної прокуратури (№12414).

"Центр громадянських свобод звертається до Президента України з вимогою ветувати проєкт закону №12414, ухваленого парламентом сьогодні, 22 липня із порушенням парламентської процедури. Проєкт становить пряму загрозу верховенству права та правам людини", - йдеться у дописі Центру у Фейсбук.

"Ми також звертаємося до європейських інституцій переконати українську владу скасувати проєкт закону №12414, оскільки він суперечить принципам існування Європейського Союзу", - переконані правозахисники.Джерело:

Теги: #правозахисники #заклик #президент

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