Законопроєкт про множинне громадянство створює загрози для жителів ТОТ – правозахисники

Законопроєкт №11469 містить значні ризики, а відтак потребує доопрацювання, у разі прийняття в поточній редакції законопроєкт створить суттєві ризики порушення прав у сфері громадянства для жителів тимчасово окупованої території України, вважають у Центрі прав людини ZMINA.

"Окрім створення значних ризиків втрати громадянства України жителями ТОТ України, законопроєкт містить інші ризики, зокрема, необґрунтовано звужує коло осіб, які можуть набути громадянства України. Це не відповідає міжнародним зобов’язанням України в частині скорочення безгромадянства, суперечить нормам міжнародного та національного права, праву Європейського Союзу, а також його окремі норми звужують зміст та обсяг існуючих прав і свобод дітей відповідних категорій, передбачених чинною редакцією Закону України "Про громадянство України", - йдеться у пресрелізі Центру.

Правозахисники переконані, що отримання громадянства РФ на ТОТ України не є добровільним за замовчуванням і не має тягнути втрату громадянства України. "Політика держави має бути послідовною: якщо ми вважаємо ТОТ – українськими, а людей, які там залишаються – громадянами України, ми не можемо одночасно посилати сигнали про готовність відмовитися від них, покарати чи позбавити громадянства. Ми маємо захищати їх, навіть якщо вони були змушені приймати нав’язані окупантом рішення", - вважають представники коаліції правозахисних організацій.

У ZMINA наголошують, що українська держава та суспільство послідовно не визнають громадянства РФ, набутого на ТОТ України: "Масштабна практика нав’язування російського громадянства на ТОТ України є грубим порушенням міжнародного права і кваліфікується воєнним злочином відповідно до законодавства України".

Зазначається, що аналіз положень законопроєкту вказує, що його окремі норми загрожують національній єдності, порушують принцип правової визначеності та створюють ризики для реінтеграції жителів ТОТ через можливу втрату громадянства. Серед таких ризикових положень відзначають "Створення загрози національній безпеці та/або національним інтересам України в розумінні Закону України "Про національну безпеку України", оскільки це виключення дає змогу широкої дискреції уповноваженим суб’єктами держави і не дає чіткого розуміння, як ці загрози будуть тлумачитися на практиці.

Крім того, положення про позбавлення громадянства через "Набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно осіб, засуджених в Україні за вчинення злочину проти основ національної безпеки України" дає можливість застосовувати позбавлення громадянства як форму кримінального покарання осіб, що суперечить Кримінальному кодексу України.

Занепокоєння у правозахисників викликає і положення законопроєкту про "Встановлення факту участі у збройній агресії проти України та/або участі в окупаційній адміністрації РФ на ТОТ України", оскільки при цьому жодної згадки про те, яким чином цей факт має бути встановлений або підтверджений, в законопроєкті немає. Зазначається, що водночас зайняття громадянином України будь-якої посади в окупаційних органах влади вже кваліфікується як колабораційна діяльність, незалежно від змісту виконуваних функцій. Втім, під цю категорію потрапляють як особи, що дійсно вчиняли дії на шкоду національній безпеці, так і ті, хто продовжував виконувати функції в соціальній, пенсійній сфері, ЖКГ тощо і забезпечували виживання найбільш вразливих верств населення.

Правозахисники впевнені, що врегулювання питання множинного громадянства є вкрай важливим, особливо в процесі євроінтеграції України та збереження єдності українського суспільства.

"Проте відповідне врегулювання має відбуватися з дотриманням принципів правової визначеності, який є необхідним компонентом верховенства права. І за важливими нормами про множинне громадянство не мають "ховатися" положення, які значно погіршують становище українських громадян в окупації", - наголошують у ZMINA.