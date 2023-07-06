Події

19:25 06.07.2023

Повідомлено про підозру групі одеситів за умисне ухилення від податків на 82 млн грн

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Повідомлено про підозру групі одеситів за умисне ухилення від податків на 82 млн грн

Правоохоронці сповістили про підозру власнику одеського будівельного підприємства та чотирьом його спільникам в умисному ухиленні від податків в особливо великому розмірі - на 82 млн грн, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури організатору, двом виконавцям і двом спільникам повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великому розмірі та легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом (ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України)", - ідеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі в четвер.

Як повідомляється, за даними слідства, житель Одеси придбав будівельне підприємство, призначив директорами двох підконтрольних собі осіб і залучив до реалізації податкової оборудки ще двох бухгалтерів.

Організатор схеми з 2018 до 2022 року отримав на банківські рахунки підприємства кошти від державних і комунальних установ за результатами виконання ремонтно-будівельних робіт, однак не відобразив у податкових деклараціях податок на додану вартість.

"Такі протиправні дії спільників призвели до ненадходження до бюджету України податків на суму 82 млн грн, які в подальшому було легалізовано, зокрема шляхом придбання нерухомості", - зазначають у прокуратурі.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування - БЕБ.

 

 

 

Теги: #податкова #одеська_область #підозра

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