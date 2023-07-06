Запрошення в НАТО мотивувало б Україну захищати Європу

Запрошення в НАТО - це сигнал, який мотивуватиме Україну захищати Європу, сказав президент України Володимир Зеленський на зустрічі з болгарськими політиками у четвер у Софії.

"Це не настільки висока ціна за таку війну і за такі страждання - мотивувати Україну і допомагати їй", - сказав президент. Водночас, за його словами, "ми розуміємо, що в НАТО будемо за кілька років або після війни, як вирішать члени Альянсу".

Зеленський зазначив, що ніколи на агресію світ не реагував так об'єднано. "Україна об'єднує світ. І це свідчить про те, що інституційна безпекова інфраструктура після цієї війни буде іншою. І вона залежатиме від голосу вільної держави, а не від території та кількості зброї, що розміщується на території цієї держави", - вважає він.