У Львові зобов'язали тримати всі укриття відкритими цілодобово - мер

Влада Львова заборонила закривати укриття протягом доби після надходження скарг на укриття, що не працювали під час повітряної тривоги в ніч на четвер, повідомив мер міста Андрій Садовий.

"Усі укриття на території Львівської громади мають бути відкриті 24/7. Таке рішення щойно проведеної комісії з надзвичайних ситуацій. Рішення непросте, але єдино правильне... Це рішення остаточне і обговоренню не підлягає", - написав Садовий у телеграмі.

За його словами, таке рішення ухвалили у зв'язку з 10 скаргами, що надійшли минулої ночі на гарячу лінію, і неможливістю "на 100% забезпечити відкривання сховищ".

"Відповідальні особи, визначені власником будівлі, мають напрацювати схему, згідно з якою сховища будуть у вільному доступі цілодобово", - написав мер.

Як повідомлялося, внаслідок ракетної атаки ворога по Львову в ніч проти четверга загинули п'ятеро людей, ще 40 постраждали. Пошкоджено або зруйновано понад 30 будинків, понад 250 квартир, 10 гуртожитків, будинок дитини, два виші, санаторну школу, електропідстанцію.

Пізніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що отримано інформацію про щонайменше 10 закритих укриттів у Львові під час нічних обстрілів, назвавши це обурливим. Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України (залишення в небезпеці).