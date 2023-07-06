Генсек Ради Європи засудила атаку РФ на Львів

Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич рішуче засудила ракетну атаку РФ по мирних жителях у Львові.

"Я рішуче засуджую безладну атаку Росії на мирних жителів у Львові. Прийде день відповідальності для тих, хто вчиняє ці мерзенні дії", - написала вона у твіттері.

Раніше в МВС повідомили, що станом на 8:20: унаслідок вибухів 4 людини загинули і 32 - дістали поранення, з них одна дитина.

За інформацією ПС ЗСУ, Львів був атакований російськими "Калібрами". Знищено 7 із 10 крилатих ракет.