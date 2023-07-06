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08:10 06.07.2023

Маляр: Ворог у Бахмуті завдяки українським воїнам у пастці, на південному фланзі навколо міста є просування

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Маляр: Ворог у Бахмуті завдяки українським воїнам у пастці, на південному фланзі навколо міста є просування

На лиманському та бахмутському напрямках тривають запеклі бої, у самому Бахмуті ворог фактично перебуває в пастці: пересуватися повноцінно не може, вийти з міста - теж, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Якщо говорити про саме місто Бахмут, там ворог фактично перебуває в пастці. Тому що з одного боку вони більшу частину міста контролюють, ми контролюємо південно-західну лише частину. Але вони не можуть пересуватися містом, оскільки наші Збройні сили не дають їм цього зробити, і вони (окупанти - ІФ-У) фактично і вийти з міста не можуть. Бо теж не дають наші сили", - сказала Маляр в ефірі національного телемарафону.

Говорячи про ситуацію навколо Бахмута, заступниця міністра повідомила, що українські воїни на південному фланзі подекуди просуваються, на північному фланзі - тривають бої.

"Назвати просуванням зараз буде рано, тому що протягом доби кілька разів може змінюватися ситуація. Поки наші війська не закріпляться, зазвичай ми не говоримо про просування", - зазначила вона.

Водночас у Міноборони наголосили, що навколо Бахмута "знову дуже-дуже гаряче", і в останні дні росіяни підтягують десантно-штурмові війська.

Також на лиманському напрямку тривають запеклі бої, ворог намагається наступати.

"Але за фактом, якщо підсумувати результат: ми поступово, але все ж таки просуваємося, ворог на жодному з напрямків, де він наступає, не просувається", - заявила Маляр.

Вона зазначила, що окупанти підтягують усі свої резерви і не збираються здавати свої позиції просто, а також не відмовляються від намірів вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

Крім того, за словами заступника міністра, українські Сили оборони "так потужно б'ють ворога на сході, що на деяких напрямках їхні військові стали залишати позиції цілими підрозділами". Як розповіла Маляр, ворог почав використовувати "загороджувальні загони" і зброєю, спрямованою в спини своїм, намагаються забезпечити стійкість війська".

 

 

Теги: #зсу #контрнаступ #бахмут #маляр

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