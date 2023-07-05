Велика Британія розпочне підготовку українських пілотів у серпні

Велика Британія розпочне програму підготовки українських пілотів на сучасних західних винищувачах у серпні, повідомив молодший міністр оборони Великої Британії Джеймс Гіппі (James Heappey).

"У серпні Велика Британія розпочне базову підготовку до двадцяти українських пілотів", - сказав Гіппі.

У травні в британському уряді повідомили, що Велика Британія почне влітку навчати групи українських пілотів.

У лютому прем'єр-міністр Ріші Сунак оголосив, що Велика Британія розробить нову програму навчання для українських пілотів, щоб підтримати їхні зусилля зі створення нових українських повітряних сил із використанням літаків F-16 стандарту НАТО.

Велика Британія стала першою країною, яка оголосила про наміри провести навчання для українських льотчиків на західних винищувачах.