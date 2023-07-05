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18:31 05.07.2023

Зеленський підписав указ про санкції проти 18 зарубіжних компаній, зареєстрованих переважно на Кіпрі та в РФ

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Зеленський підписав указ про санкції проти 18 зарубіжних компаній, зареєстрованих переважно на Кіпрі та в РФ

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 липня "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" щодо 18 зарубіжних компаній.

Текст відповідного указу №371/2023 від 5 липня та рішення РНБО оприлюднено на сайті глави Української держави. Указ набуває чинності з дня оприлюднення.

У доданому списку юридичних осіб, щодо яких запроваджено санкції, загалом 18 компаній, із яких сім зареєстровані в РФ, дев'ять - на Кіпрі, одна - у Люксембурзі та одна - на Британських Віргінських Островах.

Серед компаній, що потрапили під санкції, - ABH Holdings SA і ABH Ukraine Limited, "АС-Холдинг", "АБ Холдинг", "Альфа Страхування", "Альфа Капітал Холдінгз Лімітед", "ЮНС-Холдинг", Selin Ltd. EXT Ltd, Viviga Ltd, Fairacre Holdings Ltd та інші.

Теги: #указ #санкції

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