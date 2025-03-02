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03:48 02.03.2025

Англійська мова стала офіційною в США – указ

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Президент США Дональд Трамп підписав указ про визначення англійської як офіційної мови Сполучених Штатів, повідомляється на сайті Білого дому у суботу.

"Для сприяння єдності, культивування спільної американської культури для всіх громадян, забезпечення узгодженості в діяльності уряду та створення шляху до громадянської активності в інтересах Америки, щоб федеральний уряд призначив одну — і тільки одну — офіційну мову. Встановлення англійської мови як офіційної не тільки спростить спілкування, але й зміцнить спільні національні цінності та створить більш згуртоване та ефективне суспільство. Відповідно, цей наказ визначає англійську як офіційну мову Сполучених Штатів", - йдеться в тексті указу від 1 березня.

В документі відзначається, що "політика заохочення вивчення та прийняття нашої національної мови зробить Сполучені Штати спільним домом і дасть змогу новим громадянам досягти американської мрії".

Також указом скасовується наказ від 2000 року про покращення доступу до послуг для осіб з обмеженим знанням англійської мови.

Джерело: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/03/designating-english-as-the-official-language-of-the-united-states/

Теги: #мова #указ #сша

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