Україна не погодиться на вступ до НАТО без застосування 5-ї статті Статуту Альянсу - Жовква

Україна не погодиться на прийняття до складу НАТО без застосування статті 5 Статуту Альянсу, сказав в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заступник глави Офісу президента Ігор Жовква.

"Ми справді говоримо, що найкраща гарантія безпеки для України - стаття 5. Ось і все. Тому будь-які ерзац-варіанти, якісь гібридні варіанти нам не потрібні. Нам не потрібні будь-які спекуляції щодо якогось там можливого статусу", - сказав він.

За словами заступника глави Офісу президента, "30 вересня 2022 року президент чітко відповів, що жодних позаблокових, нейтральних статусів для України не може бути. Нам такий варіант не потрібен".

Водночас він вважає, що країни НАТО "інтенсивно роздумують" про застосування цієї статті. "Я думаю, що держави-члени НАТО наразі отримали хорошу нагоду після агресії Росії проти України подумати щодо цієї статті. І я думаю, що вони дуже інтенсивно про це роздумують", - сказав Жовква.

"Це дійсно такий "тест-кейс" для кожної держави-члена НАТО: "а що, якщо раптом?" Тому нехай думають", - додав він.

Згідно з 5-ю статтею Статуту НАТО, збройний напад на одну або декілька країн-членів НАТО вважається нападом на всіх.