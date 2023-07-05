Національний заповідник почав опечатувати корпуси Києво-Печерської лаври, в УПЦ (МП) вважають такі дії незаконними

Національний заповідник почав виконувати роботу з опечатування корпусів Києво-Печерська лаври, але в Українській православній церкві (Московського патріархату) вважають такі дії незаконними.

"Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" у законний спосіб продовжує роботу щодо фактичного повернення приміщень, які належать державі. Наказом Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" від 30.06.2023 №04-07/71 було створено комісію, діяльність якої спрямовано на продовження роботи з повернення державного майна", - йдеться у повідомленні пресслужби заповідника.

Зазначається, що зі Свято-Успенською Києво-Печерською лаврою (чоловічим монастирем) було погоджено перелік корпусів, що не задіяні в релігійній діяльності монастиря (торговельні/виробничі/готельні) та можуть бути повернуті першочергово.

"4 липня, під час роботи комісії заповідника, невстановлені особи заблокували входи до приміщень, перешкоджаючи її діяльності. Заповідником було подано заяву до Національної поліції України щодо правопорушень, скоєних невстановленими особами щодо перешкоджання роботи комісії", - ідеться в повідомленні.

Водночас в інформаційно-просвітницькому відділі УПЦ (МП) заявляють, що, на їхню думку, опечатування деяких корпусів на території Нижньої лаври є незаконним, оскільки ще немає рішення суду.

"Зазначаємо, що монастир як юридична особа ніколи не перешкоджав і не обмежував доступ представникам заповідника, які згідно з умовами договору здійснюють контроль за використанням майна. Однак вважаємо, що опечатування та обмеження доступу до корпусів є незаконним", - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 5 січня Комісія з прийому-передачі від УПЦ (МП) державі Успенського собору і Трапезної церкви Києво-Печерської Лаври завершила роботу.

10 березня стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня 2023 року. Після цього намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло заявив, що ченці УПЦ (МП) не мають наміру виселятися з неї та переходити в ПЦУ.

29 березня Господарський суд Києва відкрив провадження за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконного розірвання договору оренди, а в самій УПЦ (МП) заявили, що не мають наміру виселятися з лаври до завершення судового розгляду.

Кабінет Міністрів України 30 березня також визнав таким, що втратило чинність, розпорядження уряду про передання в безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі УПЦ (МП) будівель і споруд. У відповідь в УПЦ (МП) заявили, що монастир подасть позови до суду і звернеться до Генеральної прокуратури, міжнародних організацій, ООН.

6 червня комісія Мінкультури з приймання-передачі держмайна лаври завершила роботу і підписала з Національним заповідником акт приймання-передачі. Крім того, повідомлялося, що УПЦ (МП) має протягом трьох робочих днів із дня отримання листа-вимоги звільнити приміщення лаври, а також протягом трьох місяців перереєструвати Свято-Успенський монастир за іншою адресою. В УПЦ (МП) вважають незаконною і безпідставною вимогу впродовж трьох днів звільнити Києво-Печерську лавру, а також не підписали у встановлений термін акти приймання-передачі.

Роботу комісії Мінкультури з перевірки збереження культурних цінностей Києво-Печерською лаврою УПЦ (МП) продовжено до 30 червня.