Черговий атомний блок потужністю 1000 МВт вийшов із ремонту - Міненерго

Черговий енергоблок 1000 МВт однієї з українських АЕС вийшов із ремонту, що додасть енергосистемі додаткової потужності, повідомило Міністерство енергетики.

Як зазначено в повідомленні, ремонт блока закінчився на чотири дні раніше запланованого.

"Завдяки професійній і злагодженій роботі наших атомників вдалося відремонтувати та запустити блок раніше, ніж планувалося. Це надзвичайно вагомий внесок у посилення стійкості нашої енергосистеми та забезпечення енергобалансу. Для кожного українця це означатиме стабільність енергопостачання", - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко, слова якого наведено в повідомленні.

У Міненерго наголосили, що загалом на сьогодні АЕС генерують майже половину виробленої в країні електроенергії.

Як повідомлялося, НАЕК "Енергоатом" запустила в роботу в середині червня після планового ремонту один з енергоблоків АЕС ВВЕР-1000, його ремонт закінчився на 20 днів раніше.