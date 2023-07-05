Події

10:42 05.07.2023

Черговий атомний блок потужністю 1000 МВт вийшов із ремонту - Міненерго

1 хв читати
Черговий атомний блок потужністю 1000 МВт вийшов із ремонту - Міненерго

Черговий енергоблок 1000 МВт однієї з українських АЕС вийшов із ремонту, що додасть енергосистемі додаткової потужності, повідомило Міністерство енергетики.

Як зазначено в повідомленні, ремонт блока закінчився на чотири дні раніше запланованого.

"Завдяки професійній і злагодженій роботі наших атомників вдалося відремонтувати та запустити блок раніше, ніж планувалося. Це надзвичайно вагомий внесок у посилення стійкості нашої енергосистеми та забезпечення енергобалансу. Для кожного українця це означатиме стабільність енергопостачання", - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко, слова якого наведено в повідомленні.

У Міненерго наголосили, що загалом на сьогодні АЕС генерують майже половину виробленої в країні електроенергії.

Як повідомлялося, НАЕК "Енергоатом" запустила в роботу в середині червня після планового ремонту один з енергоблоків АЕС ВВЕР-1000, його ремонт закінчився на 20 днів раніше.

Теги: #енергоблок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:10 14.06.2023
Введено в роботу один із енергоблоків АЕС - Міненерго

Введено в роботу один із енергоблоків АЕС - Міненерго

12:12 11.12.2022
"Енергоатом" підключив 8-й енергоблок після короткого ремонту, анонсує швидке підключення 9-го

"Енергоатом" підключив 8-й енергоблок після короткого ремонту, анонсує швидке підключення 9-го

07:10 01.11.2022
Вибух міни поблизу ЗАЕС став причиною відключення електроживлення одного з енергоблоків

Вибух міни поблизу ЗАЕС став причиною відключення електроживлення одного з енергоблоків

16:27 02.09.2022
Енергоблок №5 Запорізької АЕС підключено до енергосистеми – "Енергоатом"

Енергоблок №5 Запорізької АЕС підключено до енергосистеми – "Енергоатом"

09:40 25.02.2022
Запорізька АЕС вивела до резерву два блоки

Запорізька АЕС вивела до резерву два блоки

07:26 24.08.2021
Енергоблок №6 Запорізької АЕС після проведення планового капремонту підключено до енергосистеми

Енергоблок №6 Запорізької АЕС після проведення планового капремонту підключено до енергосистеми

08:06 03.07.2021
Енергоблок №4 Запорізької АЕС виведено з резерву і підключено до енергосистеми

Енергоблок №4 Запорізької АЕС виведено з резерву і підключено до енергосистеми

08:21 18.04.2021
Запорізька АЕС вивела в плановий ремонт блок №6

Запорізька АЕС вивела в плановий ремонт блок №6

07:30 15.01.2021
Запорізька АЕС після планового ремонту підключила до енергосистеми блок №5

Запорізька АЕС після планового ремонту підключила до енергосистеми блок №5

08:44 14.11.2020
Запорізька АЕС вивела з резерву і підключила до енергосистеми блок №4

Запорізька АЕС вивела з резерву і підключила до енергосистеми блок №4

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Національний заповідник почав опечатувати корпуси Києво-Печерської лаври, в УПЦ (МП) вважають такі дії незаконними

Сирський про контрнаступ: Поки що все розвивається згідно зі складеними й затвердженими планами

Радіаційний фон в Україні - у межах норми

Потяги з Польщі затримуються через травмування людини в Перемишлі - УЗ

ЗС України ліквідували 670 окупантів

ОСТАННЄ

Національний заповідник почав опечатувати корпуси Києво-Печерської лаври, в УПЦ (МП) вважають такі дії незаконними

Маркарову призначено послом України в Антигуа і Барбуда за сумісництвом

У північних і центральних областях України очікуються дощі

У Чорному морі перебувають 4 ракетоносії із загальним залпом 24 "Калібри" - ВМС ЗСУ

Старшого офіцера Закарпатського ТЦК звільнено з лав ЗСУ

ПриватБанк виграв у Верховному Суді справу за позовами "Інгосстраху" про стягнення з нього недоотриманих доходів страхової

Тарнавський: Росіяни спеціально ціляться по західній техніці, для них це пріоритет

Сирський про контрнаступ: Поки що все розвивається згідно зі складеними й затвердженими планами

Радіаційний фон в Україні - у межах норми

Унаслідок обстрілів Курахівської громади загинув мирний житель

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА