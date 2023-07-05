Сирський про контрнаступ: Поки що все розвивається згідно зі складеними й затвердженими планами

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що наступ українських сил відбувається за планом, а противник зазнає "у вісім, а то й у десять разів більших втрат".

"Поки що все розвивається за планами, які було складено й затверджено", - заявив командувач Сухопутних військ України генерал Олександр Сирський в інтерв'ю ABC News.

Він запевнив, що ніхто із союзників не підганяє українські сили в проведенні наступальних операцій.

"У нас немає такого, щоб нас хтось підштовхував. Є моє бажання, є бажання моїх підлеглих. Ми розуміємо, чого нам сьогодні хочеться досягти, вийти, наприклад, на якийсь рубіж. Але я тому й буваю весь час у військах і розумію: одна річ, коли ти десь у спокійному місці це вирішив, а інша річ - це практично виконати в умовах шаленого опору противника", - наголосив Сирський.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, як довго "це триватиме", генерал сказав, що не знає.

"Ми всі хочемо домогтися цього результату, але поки що все йде за планами, які було складено й затверджено. Я назвав би це природним процесом досягнення нашої перемоги без будь-якого тиску або поштовхів із чийогось боку", - зазначив генерал.

На запитання, чи впевнений він, що Україна зможе відбити місто Бахмут, Сирський відповів: "Так, звісно. Упевнений".

Він також заявив, що противник зазнає "у вісім, а то й у десять разів більших втрат, особливо за кількістю вбитих".

"Ми розуміємо, що правда за нами, тому ми обов'язково переможемо", - сказав командувач.

Коментуючи заколот ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, Сирський сказав, що це жодним чином не вплинуло на ситуацію на полі бою. Він також вважає, що "історія "Вагнера" закінчена".

"Події в самій Росії жодним чином не вплинули на бойові дії в зоні відповідальності мого угруповання військ", - зазначив він.

Командувач Сухопутних військ додав: "Для нас було б краще, якби були якісь негативні наслідки в самій Росії. Але для мене це не має значення".