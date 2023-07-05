Події

08:49 05.07.2023

ЗС України мають успіх у наступі поблизу Кліщіївки Бахмутського напрямку

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ЗС України мають успіх у наступі поблизу Кліщіївки Бахмутського напрямку

На північ і південь від міста Бахмут українські війська продовжують чинити тиск на противника, вибивають із раніше захоплених рубежів, повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.

"У районі Кліщіївки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - цитує Ковальова Military Media Center у телеграм-каналі.

Він уточнив, що противник чинить сильний опір, застосовує резерви, зазнає великих втрат. Тривають важкі бої.

Ковальов повідомив, що ЗСУ продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках.

 

 

 

Теги: #наступ #фронт #генштаб_зсу

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