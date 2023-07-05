Події

08:14 05.07.2023

У результаті атаки ворога на Миколаївщину виникла пожежа площею 500 кв.м

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У результаті атаки ворога на Миколаївщину виникла пожежа площею 500 кв.м

За минулу добу російські окупанти атакували дві громади Миколаївської області, виникли пожежі, які були оперативно ліквідовані, повідомляє голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Учора, 4 липня, о 13:59, 15:58, 16:55 та 19:10 ворожих обстрілів зазнало м. Очаків Очаківської громади, внаслідок чого виникла пожежа сухої трави на відкритій території, яку було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає", - написав Кім у телеграмі у середу вранці.

Він також зазначив, що противник обстріляв з артилерії акваторію Очаківської громади близько 19:10 4 липня.

У повідомленні йдеться, що пізніше того ж дня о 17:02 зафіксовано обстріл біля населеного пункту Куцурубської громади.

"Унаслідок обстрілу виникла пожежа сухої трави на відкритій території, площа 500 кв. м, яку було оперативно ліквідовано", - поінформував Кім.

Інформація про постраждалих відсутня.

У м. Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.

 

 

 

Теги: #пожежа #обстріли #миколаївська

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