Події

00:16 05.07.2023

Зеленський скоординував з партнерами кроки перед самітом НАТО у Вільнюсі

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Зеленський скоординував з партнерами кроки перед самітом НАТО у Вільнюсі

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку партнерам, "які разом з нами працюють на посилення Північноатлантичного альянсу, а отже, на безпеку в Європі, реальну безпеку".

"Сьогодні у розмовах з президентом Франції, з прем'єр-міністром Швеції та з Генсеком НАТО скоординували наші кроки перед Вільнюсом. Провів і кілька нарад із чиновниками та нашою командою міжнародників, офісу з підготовки до зовнішньополітичних заходів, які пройдуть найближчим часом", - сказав він у відеозверненні у вівторок.

Зеленський також подякував прем'єр-міністру Швеції "за те, що сьогодні почала надходити зброя, про яку ми домовлялися. Ракети, танки".

 

Теги: #нато #україна #саміт #зеленський

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