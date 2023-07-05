Зеленський скоординував з партнерами кроки перед самітом НАТО у Вільнюсі

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку партнерам, "які разом з нами працюють на посилення Північноатлантичного альянсу, а отже, на безпеку в Європі, реальну безпеку".

"Сьогодні у розмовах з президентом Франції, з прем'єр-міністром Швеції та з Генсеком НАТО скоординували наші кроки перед Вільнюсом. Провів і кілька нарад із чиновниками та нашою командою міжнародників, офісу з підготовки до зовнішньополітичних заходів, які пройдуть найближчим часом", - сказав він у відеозверненні у вівторок.

Зеленський також подякував прем'єр-міністру Швеції "за те, що сьогодні почала надходити зброя, про яку ми домовлялися. Ракети, танки".