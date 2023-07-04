Події

23:50 04.07.2023

Єдиним джерелом небезпеки на Запорізькій АЕС є Росія – Зеленський

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Єдиним джерелом небезпеки на Запорізькій АЕС є Росія – Зеленський

Світ не може не бачити, що єдиним джерелом небезпеки на Запорізькій АЕС є саме Росія і більше ніхто інший, сказав у відеозверненні у вівторок президент України Володимир Зеленський.

"Зараз від нашої розвідки ми маємо інформацію про те, що на даху кількох енергоблоків Запорізької АЕС російські військові розмістили предмети, схожі на вибухівку. Можливо, щоб імітувати удар по станції, можливо, у них якийсь інший сценарій", - сказав він.

За словами Зеленського, "зараз увесь світ повинен усвідомлювати, що загальна безпека повністю залежить від глобальної уваги до дій окупантів на станції. Росія повинна чітко усвідомлювати, що світ бачить, до яких сценаріїв готуються терористи. І світ готовий реагувати".

"Радіація – це загроза для всіх. Для всіх у світі та атомна станція має бути повністю захищена від будь-яких радіаційних інцидентів", – наголосив Зеленський.

Він зазначив, що "на жаль, не було своєчасної та масштабної реакції на теракт проти Каховської ГЕС і це може надихати Кремль на нове зло. Зупинити його – це обов'язок усіх у світі і ніхто не може залишитися осторонь. Бо радіація нікого не залишає осторонь.

 

Теги: #україна #заес #відеозвернення #зеленський

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