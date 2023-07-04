Події

10:14 04.07.2023

В Україні майже не змінилася самооцінка добробуту громадян, попри об'єктивне зниження доходів - соцопитування КМІС

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Самооцінка громадянами України свого добробуту майже не змінилася після повномасштабного вторгнення РФ і тримається на приблизно однаковому рівні, свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Зокрема, частка людей, які оцінювали свій добробут як "високий", становила 22% перед вторгненням, потім знизилася до 16-17%, але станом на травень 2023 року повернулася до рівня 23%.

Частка людей із "середнім" добробутом у період між лютим 2022 року і травнем 2023 року була досить стабільною на рівні 35-36%.

Частка респондентів, які оцінювали своє фінансове становище як дуже низьке, становила 9% до вторгнення, а станом на травень 2023 року становить 7%. Окрім того, 33% респондентів оцінили свій добробут як "низький".

Водночас, як зазначають у КМІС, об'єктивно фінансова ситуація українців після повномасштабного вторгнення РФ дуже погіршилася: згідно з нещодавнім опитуванням, у 64% громадян дохід знизився, а 27% через вторгнення втратили роботу, значна кількість втратила майно та житло.

"Попри об'єктивне зниження доходів двох третин населення України, самооцінки добробуту майже не змінилися, бо запити людей під час війни суттєво знизилися, вони частіше задовольняються тим, що мають, та вважають, що їм вистачає на їжу чи одяг навіть за суттєвого зниження доходів", - наголошується у пресрелізі інституту.

Переважно краще своє фінансове становище оцінює молодь (18-29 років), люди з вищою освітою, чоловіки, жителі великих міст, жителі західних областей України. Водночас різниця між внутрішньо переміщеними особами та рештою українців у цьому стосунку несуттєва.

Опитування проводили з 26 травня до 5 червня методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед 2 013 респондентів віком від 18 років з усіх підконтрольних уряду регіонів України. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, та 1,1% для показників, близьких до 5%, але в умовах війни до неї додають певне систематичне відхилення, що, утім, зберігає високу репрезентативність отриманих результатів.

 

Теги: #опитування #кміс

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