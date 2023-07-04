Противник випустив 402 снаряди по Херсонській області, є поранені

Російські окупаційні сили за добу випустили 402 снаряди по Херсонській області, поранено 6 людей, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 68 обстрілів, випустивши 402 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", авіації та БПЛА. 6 осіб дістали поранення", - написав він у телеграм-каналі.

Він зазначив, що по місту Херсон ворог випустив 35 снарядів.

Також ворог влучив у житлові квартали населених пунктів області.