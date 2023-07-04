Протестувальники проти юридичної реформи в Ізраїлі влаштували сутички із силовиками в аеропорту Тель-Авіва

Протестувальники проти юридичної реформи в Ізраїлі влаштували сутички з поліцією в міжнародному аеропорту Бен Гуріона поблизу Тель-Авіва, передає в понеділок Jerusalem Post.

Учасники акції протесту прибули в термінал 3 аеропорту, вони принесли із собою національні прапори і скандували слово "демократія", розмахуючи транспарантами. Поліцейські на місці закликали їх покинути зону терміналу, у відповідь ті почали співати гімн країни. Потім в аеропорту Бен Гуріона і біля його будівлі сталися сутички між демонстрантами і силами безпеки.

Протестувальники спочатку заявили, що вирушать з акцією в головну повітряну гавань Ізраїлю, а також, що вони мають намір заблокувати дороги в країні. Цією акцією вони заявили про початок чергової кампанії демонстрацій проти юридичної реформи в Ізраїлі. У поліції у відповідь на це напередодні попередили, що не дозволять демонстрантам блокувати дороги.

Реформа, що викликає невдоволення прихильників ізраїльської опозиції, націлена, зокрема, на те, щоб обмежити можливості Верховного суду з контролю над законодавчою владою. У нинішньому своєму вигляді проєкт передбачає, що уряд Ізраїлю отримає можливість контролювати ключові призначення на посади в судовій системі країни. Також реформа обмежить повноваження юрисконсультів при уряді.

Крім того, реформа в разі схвалення дасть можливість Кнесету простою більшістю голосів скасовувати рішення Верховного суду, обмежить можливості суду давати юридичну оцінку законопроєктам і діям виконавчої влади.

Протести проти реформи на початку року відбувалися в Ізраїлі щотижня або навіть частіше доти, доки Нетаньягу наприкінці березня не пообіцяв провести переговори з опозицією, які зрештою зайшли в глухий кут. Зрештою уряд Ізраїлю заявив, що має намір реалізувати реформу.