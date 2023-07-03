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19:29 03.07.2023

Суд дозволив провести спецрозслідування щодо екснардепа Деркача

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Суд дозволив провести спецрозслідування щодо екснардепа Деркача

Суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо колишнього нардепа, якого підозрюють у державній зраді та незаконному збагаченні, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"3 липня 2023 року слідчий суддя #ВАКС задовольнив клопотання детектива #НАБУ, погоджене прокурором #САП, щодо надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно народного депутата України ІІІ-ІХ скликань, який підозрюється у державній зраді та незаконному збагаченні", - ідеться в повідомленні САП.

Відповідна ухвала слідчого судді дасть змогу завершити досудове розслідування щодо підозрюваного та направити справу до ВАКС для розгляду по суті.

Під час досудового розслідування встановлено, що колишній народний депутат своїми діями дискредитував Україну на міжнародній арені, погіршував дипломатичні відносини зі Сполученими Штатами Америки, ускладнював інтеграцію України до Європейського Союзу та НАТО. За що протягом 2019-2022 років отримав щонайменше 567 тис. дол. США від правоохоронних і розвідувальних органів РФ. САП і НАБУ кваліфікують його дії за ч.2 ст.28, ч.1 ст.111, ст.368-5 КК України.

Досудове розслідування триває.

У повідомленні не називають ім'я депутата, ідеться про Андрія Деркача.

 

 

 

Теги: #держзрада #сап #держрозслідування

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