В Україну найближчими тижнями прибудуть декілька десятків танків Leopard 1 від Німеччини та Данії - міністр оборони Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував передання Україні чергової партії танків Leopard 1 найближчим часом, а також постачання додаткових систем протиповітряної оборони Iris-T.

"Найближчими тижнями в Україну буде доставлено десятки бойових танків Leopard 1 A5, наданих Німеччиною і Данією. Крім того, тільки в травні ми підготували новий пакет допомоги в розмірі EUR2,7 млрд, який передбачає додаткові терміново необхідні озброєння, такі як нові системи ППО Iris-T SLM", - сказав Пісторіус в інтерв'ю польському виданню Rzeczpospolita, оприлюдненому в понеділок.

Він зазначив, що Німеччина наразі надає другу за величиною військову допомогу Україні, фінансову допомогу в межах ЄС, а також опікується навчанням українських військовослужбовців.

На запитання про своєчасність наданої допомоги глава німецького оборонного відомства зазначив, що для Німеччини рішення, ухвалені одразу після 24 лютого, "стали справжнім проривом", зокрема згадавши те, що Німеччина вперше поставила зброю державі, що воює.

"У всьому, що ми робимо, ми оцінюємо загальні наслідки наших дій та узгоджуємо їх із нашими партнерами", - додав Пісторіус.

Міністр також розповів, що Німеччина на початку поточного року вже розмістила свої системи Patriot у Польщі, а в Литві планує розмістити постійну бригаду чисельністю 4 тис. осіб. При цьому він зазначив, що "у Польщі дуже боєздатні збройні сили", і заявив про відсутність потреби в розміщенні додаткових німецьких військ у Польщі.

Пісторіус також нагадав, що під час саміту НАТО у Вільнюсі в липні вперше відбудеться засідання Ради Україна-НАТО на рівні глав держав або урядів, і Київ "отримає рівне місце за столом цього органу альянсу", наголосивши на важливості цього кроку до адаптації до структур і процесів НАТО. Водночас міністр наголосив, що солідарний із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у тому, що Північноатлантичний союз ніколи не має ставати стороною в конфлікті, а відповідь на запитання щодо вступу України до НАТО можна дати тільки після закінчення війни в Україні.

"Агресивна війна Росії зблизила нас у Європі. Більш згуртовані, ніж будь-коли раніше, ми підтримуємо Україну й об'єднуємо наші оборонні можливості для таких цінностей, як свобода, мир і безпека", - резюмував Пісторіус.

Як повідомлялося, танки Leopard 1 виробляли в 1965-1984 рр. Вони перебували на озброєнні Бундесверу до 2010 року. Їх змінили Leopard 2, але вони досі перебувають на озброєнні низки країн.

У лютому 2023 року Федеральний уряд Німеччини затвердив експорт основних бойових танків Leopard 1 A5 в Україну для законної самооборони проти російської агресивної війни, яка порушує міжнародне право. Крім Німеччини, про плани поставити Leopard 1 в Україну оголосили Данія і Нідерланди. Також раніше низка західних країн, зокрема Німеччина, передала Україні й танки Leopard 2.

Німецький машинобудівний концерн Rheinmetall повідомив про наміри поставити Україні у поточному році 50 Leopard 2A4 і приблизно 100 Leopard 1 старої конструкції після відновлювальних робіт, а також про наміри провести переговори з Україною про будівництво танкового заводу на українській землі.

У червні 2023 року Пісторіус анонсував подальші постачання Україні танків Leopard 1 після отримання інформації про знищення танків наступного покоління Leopard 2 під час бойових дій.