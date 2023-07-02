У Посад-Покровському Херсонської області на вибухівці підірвався тракторист - ОВА

Тракторист дістав контузію і численні поранення, підірвавшись на залишеній російськими окупантами вибухівці під час польових робіт у с. Посад-Покровське Херсонського району, повідомляють у телеграм-каналі Херсонської обласної військової адміністрації в неділю.

"Через детонацію вибухонебезпечного предмета 48-річний чоловік отримав контузію, поранення обличчя, грудної клітини та рук. Лікарі, котрі оперативно прибули на виклик, надали постраждалому першу медичну допомогу. Від шпиталізації він відмовився", - ідеться в повідомленні.

В обладміністрації нагадали про високий рівень мінної небезпеки в області.

Село Посад-Покровське розташоване біля адміністративного кордону з Миколаївською областю. З березня 2022 року до березня 2023-го було ареною бойових дій, зазнало значних руйнувань.