Події

19:03 02.07.2023

У Посад-Покровському Херсонської області на вибухівці підірвався тракторист - ОВА

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Тракторист дістав контузію і численні поранення, підірвавшись на залишеній російськими окупантами вибухівці під час польових робіт у с. Посад-Покровське Херсонського району, повідомляють у телеграм-каналі Херсонської обласної військової адміністрації в неділю.

"Через детонацію вибухонебезпечного предмета 48-річний чоловік отримав контузію, поранення обличчя, грудної клітини та рук. Лікарі, котрі оперативно прибули на виклик, надали постраждалому першу медичну допомогу. Від шпиталізації він відмовився", - ідеться в повідомленні.

В обладміністрації нагадали про високий рівень мінної небезпеки в області.

Село Посад-Покровське розташоване біля адміністративного кордону з Миколаївською областю. З березня 2022 року до березня 2023-го було ареною бойових дій, зазнало значних руйнувань.

 

Теги: #вибух #тракторист #херсонська_область

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