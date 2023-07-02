Події

15:15 02.07.2023

У День ВМС ЗСУ Зеленський перебуває в Одеській області

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У День ВМС ЗСУ Зеленський перебуває в Одеській області

Президент України Володимир Зеленський перебуває в неділю в Одеській області, де обговорює оперативну ситуацію в Чорному морі, можливості Військово-морських сил ЗСУ.

"Сьогодні - Одещина. Доповідь командувача Військово-Морських сил Збройних Сил України Олексія Неїжпапи. Багато важливих тем. Оперативна обстановка у Чорному морі, оборонні спроможності ВМС, стратегія розвитку Військово-Морських сил ЗСУ на час війни та у післявоєнний період", - написав президент у телеграм.

"Обговорили проміжні результати та перспективи розвитку програми морських дронів та ракетної програми", - зазначив також Зеленський.

 

 

Теги: #одеська_область #зеленський

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