ППО знищили 8 ударних БпЛА "Shahed-136/131" і 3 крилаті ракети "Калібр" - Повітряні сили ЗСУ

У ніч на 3 липня російські окупанти атакували Україну іранськими ударними дронами типу "Shahed" і трьома крилатими ракетами "Калібр", усі цілі збито, йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ в неділю вранці.

"Пуски восьми "Шахедів" здійснювалися з південно-східного напрямку, "Калібрів" - з Чорного моря. Протиповітряна оборона Повітряних Сил працювала в різних областях України - у зонах відповідальності повітряних командувань "Південь", "Схід" і "Центр", - наголошується у зведенні, опублікованому в Телеграм-каналі.

"Усі повітряні цілі - 8 ударних БпЛА "Shahed-136/131" і 3 крилаті ракети "Калібр" знищено", - інформували Повітряні сили ЗСУ.