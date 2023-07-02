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11:18 02.07.2023

ППО знищили 8 ударних БпЛА "Shahed-136/131" і 3 крилаті ракети "Калібр" - Повітряні сили ЗСУ

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ППО знищили 8 ударних БпЛА "Shahed-136/131" і 3 крилаті ракети "Калібр" - Повітряні сили ЗСУ

У ніч на 3 липня російські окупанти атакували Україну іранськими ударними дронами типу "Shahed" і трьома крилатими ракетами "Калібр", усі цілі збито, йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ в неділю вранці.

"Пуски восьми "Шахедів" здійснювалися з південно-східного напрямку, "Калібрів" - з Чорного моря. Протиповітряна оборона Повітряних Сил працювала в різних областях України - у зонах відповідальності повітряних командувань "Південь", "Схід" і "Центр", - наголошується у зведенні, опублікованому в Телеграм-каналі.

"Усі повітряні цілі - 8 ударних БпЛА "Shahed-136/131" і 3 крилаті ракети "Калібр" знищено", - інформували Повітряні сили ЗСУ.

 

Теги: #ппо #пс_зсу

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