ЗС України продовжують контрнаступ щонайменше на чотирьох ділянках фронту

Станом на 1 липня українські війська вели контрнаступальні операції як мінімум на чотирьох ділянках лінії фронту, йдеться в огляді Інституту вивчення війни (ISW).

"Міністерство оборони РФ заявило, що російські війська відбивали українські атаки в районі Бахмута і на фронті Авдіївка-Донецьк. Російські блогери стверджували, що українські сили домоглися незначних успіхів у районі Роздолівки (18 км на північ від Бахмута) і неуточнених успіхів у районі Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута)", - ідеться у зведенні.

Крім того, ISW посилається на російські джерела, які стверджували, що українські сили продовжували наступальні дії вздовж кордону між Запорізькою і Донецькою областями і досягли успіхів на північний захід від Великої Новосілки. А також атакували поблизу Оріхового в західній частині Запорізької області, і просунулися на 1,5 км у глибину і 6 км завширшки в напрямку Роботиного (12 км на південь від Оріхового).

Водночас, пише ISW, за даними російських джерел, українські сили наразі проводять бойові розвідувальні операції на півдні України меншими групами, деякі з яких, імовірно, складаються із семи-дев'яти осіб.

"Ці твердження про українські дії дають підстави припускати, що українські сили наразі не здійснюють великомасштабних операцій, які призвели б до швидкого територіального наступу", - йдеться у зведенні.

Аналітики ISW нагадують, українські офіційні особи регулярно зазначали, що ЗСУ ще не ввели значну частину своїх сил у дію і ще не почали основну фазу контрнаступу.