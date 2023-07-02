Українська авіація десять разів ударила по районах скупчення сил противника

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника, 2 - по зенітно-ракетних комплексах і 1 - по пункту управління ворога, повідомляє Генштаб Збройних сил України в неділю вранці.

Крім того, за даними Генштабу, підрозділи ракетних військ і артилерії впродовж доби вразили пункт управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях, засіб протиповітряної оборони, 2 станції РЕБ і ще один важливий об'єкт ворога.