Події

07:06 02.07.2023

Українська авіація десять разів ударила по районах скупчення сил противника

1 хв читати
Українська авіація десять разів ударила по районах скупчення сил противника

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника, 2 - по зенітно-ракетних комплексах і 1 - по пункту управління ворога, повідомляє Генштаб Збройних сил України в неділю вранці.

Крім того, за даними Генштабу, підрозділи ракетних військ і артилерії впродовж доби вразили пункт управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях, засіб протиповітряної оборони, 2 станції РЕБ і ще один важливий об'єкт ворога.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:23 01.07.2023
За добу українська авіація завдала десять ударів по районах зосередження особового складу ворога

За добу українська авіація завдала десять ударів по районах зосередження особового складу ворога

19:20 01.07.2023
Окупанти використовують мобільні крематорії для приховування значних втрат

Окупанти використовують мобільні крематорії для приховування значних втрат

19:18 01.07.2023
Протягом доби ворог завдав 22 авіаудари, здійснив близько 60 обстрілів із РСЗВ

Протягом доби ворог завдав 22 авіаудари, здійснив близько 60 обстрілів із РСЗВ

19:14 01.07.2023
Протягом доби відбулося понад 30 бойових зіткнень на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках

Протягом доби відбулося понад 30 бойових зіткнень на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках

08:45 01.07.2023
ЗС України ліквідували 530 окупантів

ЗС України ліквідували 530 окупантів

07:45 01.07.2023
ЗС України завдали 12 ударів по ворогу і ліквідували пункт управління противника

ЗС України завдали 12 ударів по ворогу і ліквідували пункт управління противника

07:28 01.07.2023
Між ЗС України та окупантами за добу відбулося 22 бойових зіткнення на трьох напрямках

Між ЗС України та окупантами за добу відбулося 22 бойових зіткнення на трьох напрямках

07:18 01.07.2023
У Запорізькій області спостерігаються випадки дезертирства, а в Херсонській окупанти використовують населення як "живий щит"

У Запорізькій області спостерігаються випадки дезертирства, а в Херсонській окупанти використовують населення як "живий щит"

19:31 30.06.2023
Українська авіація за добу завдала десяти ударів по живій силі ворога й один - по ЗРК

Українська авіація за добу завдала десяти ударів по живій силі ворога й один - по ЗРК

19:22 30.06.2023
В одному з підрозділів армії РФ на Херсонщині до десяти військовослужбовців підірвалися на своїх же мінах

В одному з підрозділів армії РФ на Херсонщині до десяти військовослужбовців підірвалися на своїх же мінах

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Усі, хто допомагатиме агресору, отримають відповідь України та світу - Зеленський про пакет українських санкцій

Зеленський назвав рішення про підвищення тарифів на воду "ганебним і непрофесійним"

Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача

Іспанія додатково виділить 55 млн євро для України - Санчес

Інцидент на ЗАЕС може бути використаний Росією для зупинення українського контрнаступу - Зеленський

ОСТАННЄ

2 липня: Яке сьогодні свято

Усі, хто допомагатиме агресору, отримають відповідь України та світу - Зеленський про пакет українських санкцій

Зеленський назвав рішення про підвищення тарифів на воду "ганебним і непрофесійним"

Окупанти вивели в Чорне море два підводні ракетоносії, можливий залп – вісім "Калібрів"

Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача

Окупанти обстріляли Нікополь із артилерії, є руйнування

У результаті обстрілів у Запорізькій області загинула людина, поранено двох

Суд відклав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу нардепу Алексєєву через його неявку

Унаслідок обстрілу Балаклії пенсіонерку госпіталізовано з пораненнями, ще три людини дістали травм

Іспанія підтримує створення Ради Україна-НАТО як майданчика для розширення співпраці - декларація Зеленського та Санчеса

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА