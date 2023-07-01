Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача
Президент України Володимир Зеленський провів виїзне засідання Ставки верховного головнокомандувача на Рівненській атомній електростанції.
"Сьогодні Ставка виїзна. Зібралися на Рівненській АЕС, щоб на місці оцінити будь-які можливі загрози станції. Доповіді Залужного, Буданова про оперативну обстановку на білоруському кордоні та можливі дії ворога", - написав Зеленський у телеграм-каналі.
Окрім цього, на засіданні про посилення Північного напрямку та охорону АЕС доповіли очільник МВС Ігор Клименко, командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, командувач Національної гвардії Юрій Лебідь, голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.
Також про оборонні рубежі та соціально-економічну ситуацію в регіоні доповіли голова Рівненської ОВА Віталій Коваль, а також командувач "Волині" Миронюк. Голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь - про захист Рівненської АЕС від кіберзагроз.
У Ставці також брали участь президент "Енергоатома" Петро Котін і директор станції Павло Ковтонюк.
"Тримаємо ситуацію під контролем", - наголосив Зеленський.