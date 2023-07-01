Події

19:23 01.07.2023

За добу українська авіація завдала десять ударів по районах зосередження особового складу ворога

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За добу українська авіація завдала десять ударів по районах зосередження особового складу ворога

За добу авіація сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу ворога, а також 2 - по зенітно-ракетних комплексах і 1 - по пункту управління окупантів, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні, опублікованому на фейсбуці у суботу ввечері.

Крім цього, протягом доби підрозділи ракетних військ і артилерії вразили пункт управління, район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки ворога, склад боєприпасів, 2 артилерійські засоби на вогневій позиції, засіб протиповітряної оборони, станцію РЕБ і ще один важливий об'єкт противника.

 

 

 

Теги: #авиация #генштаб_зсу

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