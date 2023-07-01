Події

16:29 01.07.2023

Унаслідок обстрілу Балаклії пенсіонерку госпіталізовано з пораненнями, ще три людини дістали травм

1 хв читати

За уточненими даними, унаслідок обстрілу Балаклії, здійсненого російськими окупаційними військами в суботу вдень, із пораненнями госпіталізовано 67-річну жінку, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Постраждала жінка 67 років, госпіталізована з пораненнями. Ще троє мешканців Балаклії отримали травми внаслідок падіння під час обстрілу: хлопець 14 років, чоловіки 77 і 49 років", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

У суботу близько 14:30 окупанти обстріляли Балаклію, імовірно, з РСЗВ "Торнадо".

 

 

Теги: #обстріл #балаклія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:35 01.07.2023
Двоє дітей поранені внаслідок обстрілу росіянами житлових кварталів Херсона

Двоє дітей поранені внаслідок обстрілу росіянами житлових кварталів Херсона

21:46 30.06.2023
Окупанти обстріляли житловий будинок в Антонівці на Херсонщині, є поранені

Окупанти обстріляли житловий будинок в Антонівці на Херсонщині, є поранені

18:46 30.06.2023
Ракетний обстріл Сергіївки на Донеччині: Двоє людей загинули, ще шестеро поранені

Ракетний обстріл Сергіївки на Донеччині: Двоє людей загинули, ще шестеро поранені

07:24 30.06.2023
Ніхто не постраждав упродовж нічної атаки окупантів на Запоріжжя

Ніхто не постраждав упродовж нічної атаки окупантів на Запоріжжя

05:28 30.06.2023
У Миколаєві внаслідок падіння уламків виникла пожежа на даху житлового будинку

У Миколаєві внаслідок падіння уламків виникла пожежа на даху житлового будинку

16:07 29.06.2023
Унаслідок ворожого артобстрілу Херсона загинули двоє людей

Унаслідок ворожого артобстрілу Херсона загинули двоє людей

07:45 29.06.2023
Окупанти за добу випустили по Херсонській області 342 снаряди, поранено 3 людини

Окупанти за добу випустили по Херсонській області 342 снаряди, поранено 3 людини

09:50 28.06.2023
Кількість загиблих у Краматорську зросла до 9 осіб - прокуратура

Кількість загиблих у Краматорську зросла до 9 осіб - прокуратура

21:24 27.06.2023
Двоє загиблих і 22 поранених унаслідок ракетного удару по Краматорську

Двоє загиблих і 22 поранених унаслідок ракетного удару по Краматорську

21:15 27.06.2023
У результаті удару по Краматорську поранено 15 людей

У результаті удару по Краматорську поранено 15 людей

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Іспанія додатково виділить 55 млн євро для України - Санчес

Інцидент на ЗАЕС може бути використаний Росією для зупинення українського контрнаступу - Зеленський

Зеленський не розуміє причин затримки підготовки українських пілотів на F-16

На Мар'їнському напрямку за добу відбулося 15 бойових зіткнень, тут найгарячіше - речник

Україна запровадила санкції щодо понад 190 фізичних і 291 юридичної особи, зокрема проти Georgian Airways та її власника

ОСТАННЄ

Суд відклав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу нардепу Алексєєву через його неявку

Іспанія підтримує створення Ради Україна-НАТО як майданчика для розширення співпраці - декларація Зеленського та Санчеса

Іспанія доб'ється прогресу у важливих для майбутнього ЄС питаннях, і Україна буде в центрі дебатів - Санчес

Іспанія додатково виділить 55 млн євро для України - Санчес

ПА ОБСЄ вирішила не проводити засідання в країнах, які видають візи росіянам

Інцидент на ЗАЕС може бути використаний Росією для зупинення українського контрнаступу - Зеленський

Зеленський не розуміє причин затримки підготовки українських пілотів на F-16

Зеленський зустрівся в Києві з прем'єром Іспанії, яка головує в ЄС, Санчесом

Мін'юст подав позов до ВАКС про застосування санкцій до російського дизайнера Артемія Лебедєва

Глава Держприкордонслужби перевірив готовність позицій на кордоні з РФ у Харківській області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА