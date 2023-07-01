Унаслідок обстрілу Балаклії пенсіонерку госпіталізовано з пораненнями, ще три людини дістали травм

За уточненими даними, унаслідок обстрілу Балаклії, здійсненого російськими окупаційними військами в суботу вдень, із пораненнями госпіталізовано 67-річну жінку, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Постраждала жінка 67 років, госпіталізована з пораненнями. Ще троє мешканців Балаклії отримали травми внаслідок падіння під час обстрілу: хлопець 14 років, чоловіки 77 і 49 років", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

У суботу близько 14:30 окупанти обстріляли Балаклію, імовірно, з РСЗВ "Торнадо".