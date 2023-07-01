В ISW оцінили ризики підриву окупантами ЗАЕС

Російські окупанти малоймовірно можуть вдатися до теракту на Запорізькій АЕС, проте досвід підриву Каховської ГЕС може показати зворотне, стверджують в Інституті вивчення війни (ISW).

Західні аналітики вважають, що наслідки теракту на ЗАЕС для росіян можуть бути гіршими, ніж проблеми з контрнаступом для Збройних сил України, тому РФ, імовірно, продовжить далі погрожувати ядерною катастрофою.

"Втім, руйнування Росією греблі Каховської ГЕС також негативно позначилося на російських силах, і не можна виключати можливі російські плани саботажу на ЗАЕС", - зазначили в ISW.

Аналітики припустили три сценарії РФ щодо можливого результату подій у разі теракту. Зокрема, скинути опромінену воду із ЗАЕС до Каховського водосховища, щоб завадити українському переходу через уже значною мірою осушене водосховище.

Створити радіоактивний шлейф, щоб покрити велику територію на півдні України, хоча реактори спроєктовані таким чином, щоб це було складно зробити.

Викликати аварію з невеликим радіусом, щоб запобігти наступу ЗСУ поблизу самої ЗАЕС.

"Жоден із цих варіантів не дає більшої військової вигоди для російських військ, ніж можливі наслідки, до яких вони призведуть", - наголосили в ISW.

Крім цього, РФ вдається до звичної політики звинувачення України у своїх намірах. У ISW назвали слова речниці МЗС РФ Марії Захарової, яка заявила про нібито підготовку України до атаки на ЗАЕС, "абсурдними і типовими для інформаційних операцій Кремля".

"Кремль регулярно вдавався до погроз ядерної ескалації та попереджав про загрози для ЗАЕС, створені здебільшого Росією, у спробах чинити тиск на Україну, щоб та стримала свої військові дії та запобігла подальшій агресії з боку Заходу проти України", - пояснили науковці.

У висновку аналітики зазначили, що створення загрози аварії на ЗАЕС може використовуватися Росією для залякування України з метою зупинити контрнаступ на півдні, а також для тиску на Захід перед самітом НАТО у Вільнюсі.