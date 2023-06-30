Події

17:56 30.06.2023

На Таврійському напрямку українська армія системно вибиває росіян, їх втрати становлять майже три роти за добу

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На Таврійському напрямку українська армія системно вибиває росіян, їх втрати становлять майже три роти за добу

На Таврійському напрямку українська армія системно вибиває ворога і випалює його позиції, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони протягом доби виконали 1130 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю.

Як повідомив Тарнавський, за добу знищено 13 одиниць військової техніки противника, зокрема 2 танки, 3 ББМ, 2 БМ-21 "Град", 2С5 "Гіацинт-С", БПЛА "Supercam" тощо.

Теги: #напрямок #таврійський

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