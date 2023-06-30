Польща готова взяти участь у програмі НАТО Nuclear Sharing - Моравецький

Польща висловила зацікавленість в участі в програмі НАТО Nuclear Sharing у зв'язку з російськими намірами розмістити ядерну зброю в Білорусі, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на пресконференції за підсумками засідання Ради Європи, присвяченого питанням безпеки.

"З огляду на те, що Росія має намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, ми тим більше просимо все НАТО взяти участь у програмі Nuclear Sharing", - заявив Моравецький, повідомляє Polsat.

Він також додав, що "ми не хочемо сидіти склавши руки, доки Путін нарощує всілякі загрози".

"Остаточне рішення залежатиме від наших американських, натовських партнерів. Ми заявляємо про своє бажання діяти швидко щодо цього", - наголосив прем'єр.

Nuclear Sharing - це програма НАТО, яка є частиною політики ядерного стримування альянсу. У межах цієї програми ядерні боєголовки надають державам-членам, які не мають власної ядерної зброї. З листопада 2009 року в межах програми Nuclear Sharing ядерну зброю США розміщено в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах, Італії та Туреччині.