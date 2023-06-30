Шмигаль: Після війни Україна має стати центром виробництва сучасної зброї в Європі

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що після війни Україна має стати центром виробництва сучасної зброї в Європі.

"Безпека нашої країни після війни - це не лише вступ до НАТО. Це насамперед наша армія і наш оборонно-промисловий комплекс. Україна має стати центром виробництва сучасної зброї в Європі", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

Він зазначив, що країна переходить на нову структуру оборонної промисловості.

"Плануємо спільні проєкти з найбільшими світовими оборонними компаніями. Це обов'язково включатиме і локалізацію у виробництві техніки та зброї. Робимо великий акцент на сучасні технологічні рішення та розробки", - додав прем'єр.

Шмигаль зазначив, що важливе значення також має безпека в повсякденному житті.

"Безпека на дорогах, у школах, у публічних просторах, безпека у власних домівках. Тут першочергові завдання - розмінування та будівництво укриттів", - підсумував він.