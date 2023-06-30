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08:13 30.06.2023

ЗС України ліквідували 560 окупантів

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ЗС України ліквідували 560 окупантів

Збройні сили України ліквідували 560 окупантів, 6 бронемашин, 11 артсистем і 6 БПЛА, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 228340 (+560) осіб ліквідовано, танків - 4041 (+3) од, бойових броньованих машин - 7863 (+6) од, артилерійських систем - 4127 (+11) од, РСЗВ - 630 (+3) од, засобів ППО - 389 (+1) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 308 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3519 (+6), крилаті ракети - 1261 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 6785 (+5) од, спеціальна техніка - 569 (+0)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #втрати #зведення #ворог

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