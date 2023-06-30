Сапери продовжують знешкоджувати міни, що опинилися через підрив Каховської ГЕС у Дніпрі та Чорному морі

Після руйнування Каховської греблі через розлив води російські міни рознесло на тисячі кілометрів уздовж Дніпра і до Чорного моря, українські вибухотехніки вже знешкодили 80 небезпечних предметів, повідомила перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

"До обстеження та очищення підтоплених територій залучили понад 100 фахівців. Вони перевірили понад десять кілометрів доріг, територію площею 650 гектарів і два мости", - поінформувала Свириденко на зустрічі з членами Міжнародної робочої групи з екологічних наслідків війни.

За її словами, у планах уряду протягом наступних 10 років повернути у використання 80% потенційно забруднених українських земель. При цьому зазначивши, що вже зараз впоратися з цим викликом допомагають західні партнери, завдяки яким нині над знешкодженням землі працюють близько 3000 саперів і 20 механізованих машин.

"Утім, цього недостатньо", - заявила міністерка економіки.

"Нам додатково потрібні понад 80 машин для розмінування, понад 500 автомобілів для перевезення саперів, стільки ж - для вивезення небезпечних предметів на утилізацію, а ще - понад 1000 міношукачів", - окреслила Свириденко потреби у сфері розмінування.

Міністерка зазначила, що питання гуманітарного розмінування стало одним із ключових на Конференції з відновлення України (URC), що пройшла в Лондоні 21-22 червня. На полях заходу українські та зарубіжні виробники спецтехніки підписали меморандуми про співпрацю.

Зокрема, як повідомлялося раніше, заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський проінформував про підпис меморандумів у рамках URC із датською Hydrema та хорватською DOK-ING d.o.o. про організацію виробництва в Україні сучасної техніки для розмінування.