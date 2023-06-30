Події

05:26 30.06.2023

Ефіопія просить включити її до БРІКС

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Ефіопія подала заявку на вступ до групи БРІКС, повідомила ефіопська преса з посиланням на МЗС країни у четвер.

"Ми сподіваємося, що БРІКС дасть позитивну відповідь на заявку, з якою ми звернулися", - цитують ефіопські ЗМІ слова представника МЗС країни Мелеса Алема.

Він нагадав, що досі Ефіопія була і учасницею, і засновницею багатьох міжнародних організацій, і саме тому Аддіс-Абеба продовжить працювати з міжнародними установами на користь захисту інтересів країни.

У БРІКС входять Бразилія, Індія, КНР, Росія та Південна Африка.

Теги: #заявка #ефіопія #брікс

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