Зеленський закликає посилити увагу до обходу санкцій у наступному пакеті ЄС

У 12-му санкційному пакеті ЄС увагу до обходу санкцій має бути посилено, сказав президент України Володимир Зеленський, виступаючи через відеозв'язок на саміті Євросоюзу в четвер.

"Я вдячний за нещодавно ухвалений 11-й санкційний пакет Євросоюзу, який продовжує справедливу політику тиску на всіх, хто робить можливою агресію. Важливо не припиняти запровадження санкцій. Що менше буде пауз, то менше Росія пристосовуватиметься до тиску на неї і менше думатиме про шляхи для обходу санкцій", - сказав він.

Зеленський висловив подяку, що "в 11-му санкційному пакеті враховано спроби Росії обходити санкції через треті країни, і цю увагу має бути посилено у 12-му санкційному пакеті ЄС".

"Багато ракет, які російські терористи нині використовують проти життя в Україні, вироблені нещодавно й містять важливі компоненти, виготовлені компаніями з вільного світу. Цього не можна терпіти. Разом ми маємо зупинити використання Росією технологій вільного світу для агресії проти свободи", - сказав президент.

Він наголосив, що "ми також не можемо миритися з тим, що Росія робить із нашою Запорізькою АЕС. Нагадаю, що це найбільша атомна електростанція в Європі. Її замінували російські терористи - маємо конкретну інформацію від нашої розвідки, і ми представили її, зокрема, дипломатам європейських країн".

"Російська атомна галузь заслуговує на санкції у відповідь на російський радіаційний шантаж", - наголосив він.