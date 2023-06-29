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19:20 29.06.2023

Україна не дозволить підірвати безпеку польського та литовського народів - Зеленський на Єврораді

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Україна не дозволить підірвати безпеку польського та литовського народів - Зеленський на Єврораді

Україна не дозволить Росії або її терористичним угрупованням навіть спробувати підірвати безпеку литовського і польського народів із території Білорусі, заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи в четвер через відеозв'язок на саміті Євросоюзу.

"Для України безпека наших партнерів - це і наша безпека. Учора президент Науседа і президент Дуда відвідали Україну. Ми обмінялися оцінками щодо ситуації в Білорусі та викликів, які вона становить. Позиція України абсолютно зрозуміла: будь-яка спроба шантажувати Європу, будь-яка спроба зробити щось проти Європи має бути припинена. Якщо хтось десь погрожує тому чи тому європейському народу, абсолютно природно стати на захист цього народу й усунути загрозу", - сказав він.

За словами Зеленського, нині бої на фронті "дуже інтенсивні", але "нам вдається звільнити нашу землю і людей від окупантів, і це найголовніше".

"Що успішнішими зараз будуть наші солдати, то довше Росія не становитиме загрози для України і всієї нашої Європи. Історія ясно показує, що невдалі агресії завжди послаблюють диктатури", - сказав він.

За його словами, "це ми зараз і спостерігаємо в Росії - ми бачимо їхню слабкість, якої ми так потребуємо. Що слабкіша Росія, то більше боїться її начальство заколотів і повстань. Слабкість Росії зробить її безпечною для інших, а її поразка вирішить проблему цієї війни".

Теги: #єс #саміт #зеленський

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