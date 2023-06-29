Зеленський зустрівся в Києві з членами Міжнародної групи щодо екологічних наслідків війни, зокрема з Гретою Тунберг

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із членами Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни, повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Дякую вам за те, що ви зараз тут. Це надзвичайно важливий сигнал підтримки України. Ми реально потребуємо вашої професійної допомоги", - сказав глава держави.

За його словами, міжнародна робоча група має розробляти широке коло питань, пов'язаних із впливом російської агресії на екологічну систему України.

Глава держави привернув увагу співрозмовників до катастрофічних наслідків підриву греблі Каховської ГЕС, з якими зіткнулися жителі Херсона. Президент зауважив, що внаслідок катастрофи загинуло чимало людей в окупованих російськими військами населених пунктах, де росіяни взагалі не здійснювали евакуації із затоплених територій.

"Важливо запропонувати комплекс конкретних заходів, як можна допомогти українцям із тимчасово окупованих населених пунктів. Це наші люди, які мають одержати необхідну підтримку в такий важкий момент", - наголосив Зеленський.

Зі свого боку співголова Міжнародної робочої групи Маргот Вальстрем наголосила на солідарності й допомозі Україні у важкий час війни. За її словами, важливо забезпечити найширшу світову підтримку основних напрямів діяльності Міжнародної робочої групи.

Зокрема, йдеться про оцінку шкоди, завданої довкіллю внаслідок російської агресії, притягнення Росії до відповідальності за скоєні екологічні злочини та компенсацію збитків, а також розробку планів відновлення довкілля в Україні та перехід до "зеленої" економіки.

Екоактивістка Грета Тунберг подякувала за запрошення та наголосила, що залучатиме представників екологічних громадських організацій до діалогу стосовно основних завдань Міжнародної робочої групи та привернення уваги до екологічних наслідків війни.

У складі групи - ексвіцепрем'єр-міністр і колишній міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем, віцепрезидент Європейського парламенту Гайді Гаутала, президент Ірландії в 1990-1997 рр. Мері Робінсон та екоактивістка Грета Тунберг.