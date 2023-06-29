Столтенберг: Надання Україні статусу кандидата в члени ЄС впливає на обговорення її членства в НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг констатує, що надання Україні статусу кандидата в члени Європейського союзу впливає на дискусію, що точиться в альянсі щодо членства України в організації Північноатлантичного договору.

Це випливає зі слів, сказаних генсеком НАТО в четвер у Брюсселі після прибуття на засідання Європейської ради, в якому він бере участь як гість. "У НАТО ми бачимо зв'язок із Європейським Союзом, тому що, звісно, рішення ЄС надати Україні статус кандидата, вочевидь, також впливає на дискусії, які відбуваються всередині НАТО (про членство України в Альянсі)", - сказав Столтенберг.

Він нагадав, що на саміті НАТО у Вільнюсі, що відбудеться 11-12 липня, союзники обговорюватимуть питання прагнення України до членства з подальшим ухваленням рішення. "Я абсолютно впевнений, що союзники із НАТО направлять дуже сильне послання підтримки Україні. Ми також маємо пам'ятати, що всі союзники із НАТО погодилися з тим, що двері НАТО відчинені, що продемонстровано нещодавнім запрошенням Фінляндії та Швеції стати членами Альянсу. Ми також погодилися, що Україна буде членом Альянсу, і ми згодні з тим, що не Росія, а союзники з НАТО і Україна мають вирішувати, коли настане час направити запрошення Україні приєднатися", - знову окреслив відому ситуацію генсек.

При цьому Столтенберг знову констатував, що "найважливіше і найнагальніше завдання зараз - підтримати Україну, гарантувати, що Україна залишається суверенною незалежною державою в Європі". "Тому що, якщо ми не зможемо цього зробити, питання про членство взагалі не буде обговорюватися", - додав він.