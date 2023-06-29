Події

13:01 29.06.2023

Мінвідновлення знову запустить пасажирський залізничний маршрут Київ-Вишгород

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Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення) ініціювало відновлення пасажирського залізничного маршруту Київ-Вишгород у межах проєкту Kyiv City Express, повідомив віцепрем'єр - міністр відновлення Олександр Кубраков.

"Це стало можливим завдяки важливому судовому рішенню про повернення у власність ПрАТ "Київ-Дніпровське МППЗТ" нерухомого майна. Йдеться про локомотивне депо, будівлю служби колії та інше майно", - написав Кубраков на своїй фейсбук-сторінці.

За його словами, наприкінці 2021 року на майно ПрАТ "Київ-Дніпровського МППЗТ" на підставі підроблених документів і за допомогою підставних фірм було зареєстровано право власності, після чого об'єкти було перепродано ще кілька разів.

"Класична рейдерська схема. Щойно про оборудки стало відомо, Мінінфраструктури негайно звернулося до правоохоронних органів і суду", - написав Кубраков.

Він зазначив, що в процесі вдалося переглянути позицію Київської обласної прокуратури, яка спочатку домагалася передання майна не власнику - "Київ-Дніпровському МППЗТ", а Мінвідновлення.

"Ухвалення такого рішення фактично заперечувало б реформу корпоратизації, а відповідно - ставило під сумнів усі бізнес-процеси підприємства",- пояснив Кубраков.

Він зазначив, що на сьогодні 100% акцій цього товариства належать державі, і вони перебувають в управлінні міністерства.

"Сьогодні можу констатувати: ми захистили право на розвиток приміського пасажирського сполучення в столиці, і воно триватиме. Вважаю, що сьогодні це один із найуспішніших транспортних проєктів. Ми задумували його для створення єдиного логістичного простору, що охоплює 20 залізничних станцій між Києвом і містами-супутниками", - додав Кубраков.

Пасажирська зупинкова залізнична платформа "Вишгород" розташована в промисловій неелектрифікованій залізничній вітці протяжністю 12 км, що з'єднує станцію Почайна з Київською ГЕС, яка була побудована на початку 1960-х років.

Платформа була побудована в жовтні 2010 року, коли віткою вперше було запущено пасажирський дизель-поїзд на Почайну, що припинив свій рух у травні 2012 року.

City Express - проєкт приміського залізничного сполучення в агломераціях українських міст-мільйонників, зокрема, у Києві (у перспективі - у Харкові, Дніпрі та Львові). 

Теги: #маршрут #вишгород #відновлення

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