Події

07:18 29.06.2023

На лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках протягом доби було 40 бойових зіткнень

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На лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках протягом доби було 40 бойових зіткнень

Російські окупанти намагаються атакувати на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках, там тривають інтенсивні бої - за добу 40 зіткнень, повідомляє Генштаб збройних сил України оперативну інформацію станом на 06.00 четверга.

"Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках - упродовж доби відбулося 40 бойових зіткнень", - зазначається у зведенні.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Руської Лозової Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів у Чернігівській, Сумській та Харківській областях.

На лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районі Роздолівки. Завдав авіаударів у районах Білогорівки Луганської області та Званівки і Виїмки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

На бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки, Богданівки та Білої Гори. Завдав авіаційного удару біля Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед яких Васюківка, Оріхове-Василівка, Маркове, Хромове, Часів Яр.

На авдіївському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки та Сєверного. Водночас завдав авіаційного удару в районі Авдіївки, обстріляв з артилерії понад 10 населених пунктів, зокрема, Бердичі, Авдіївку, Водяне, Карлівку та Первомайське.

На мар'їнському напрямку наші захисники відбили всі атаки противника в районі міста Мар'їнка, водночас ворог завдав авіаційного удару в межах цього населеного пункту. Також здійснив артилерійські обстріли в районах близько 10 населених пунктів, серед яких Мар'їнка та Побєда Донецької області.

На шахтарському напрямку ворог провів безуспішні наступальні дії в напрямку Новомихайлівки. Завдав авіаударів біля Пречистівки та Макарівки Донецької області. Здійснив обстріли понад 20 населених пунктів, серед яких Костянтинівка, Парасковіївка, Новомихайлівка, Пречистівка.

На запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Ворог завдав авіаударів у районах Левадного та Малої Токмачки Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли близько 30 населених пунктів Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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