Події

07:06 29.06.2023

Окупанти за добу здійснили 50 авіаударів і 52 обстріли із РСЗВ

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Окупанти за добу здійснили 50 авіаударів і 52 обстріли із РСЗВ

За минулу добу російські війська здійснили 2 ракетних і 50 авіаційних ударів, 52 рази вели обстріл із РСЗВ, повідомляє Генштаб Збройних сил України в понеділок уранці.

"Минулої доби російські окупанти завдали удару іранськими ударними БпЛА типу "Shahed". Нашою протиповітряною обороною шість дронів-камікадзе було знищено. Крім того, ворог завдав 2 ракетних і 50 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах", - зазначається в повідомленні.

У Генштабі наголошують, що крім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.

"Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - попереджається у зведенні.

 

 

 

Теги: #обстріли #генштаб_зсу #зведення

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