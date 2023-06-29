Окупанти за добу здійснили 50 авіаударів і 52 обстріли із РСЗВ

За минулу добу російські війська здійснили 2 ракетних і 50 авіаційних ударів, 52 рази вели обстріл із РСЗВ, повідомляє Генштаб Збройних сил України в понеділок уранці.

"Минулої доби російські окупанти завдали удару іранськими ударними БпЛА типу "Shahed". Нашою протиповітряною обороною шість дронів-камікадзе було знищено. Крім того, ворог завдав 2 ракетних і 50 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах", - зазначається в повідомленні.

У Генштабі наголошують, що крім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.

"Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - попереджається у зведенні.