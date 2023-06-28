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20:13 28.06.2023

Маляр: ПВК "Вагнер" не воює наразі на фронті

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Маляр: ПВК "Вагнер" не воює наразі на фронті

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила, що найманці російської ПВК "Вагнер" не воюють наразі на фронті.

"Вагнер" справді не воює наразі. І справді заведені не лише десантно-штурмові війська і професіонали, а й ті, хто, як то кажуть, "не обкатаний цією війною", підрозділи. І вони справді несуть наразі втрати. Але потрібно віддати належне професійності наших військових: стоїть завдання максимально знищувати ворога", - сказала Маляр в ефірі телемарафону в середу.

Водночас заступниця міністра сказала, що на ситуації на фронті "заколот "вагнерівців" ніяк не відобразився.

"Але потрібно сказати, що військові, коли планують свої наступальні та оборонні дії, вони враховують фактор, що в РФ розпочалася політична нестабільність, і що в них уже є конкуренція між різними кланами і спецслужбами", - додала Маляр.

Також вона закликала "не плекати жодних ілюзій щодо РФ і не думати, що в них є межі, або що кордони ЄС їх можуть зупинити". Заступниця міністра наголосила, що потрібно враховувати, що росіяни "можуть рушити і на Євросоюз, якщо їх тут не зупинити".

"І з урахуванням того, що у них ще ПВК виходять з-під контролю, може бути все, що завгодно", - сказала вона.

 

Теги: #фронт #вагнер #відсутність

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